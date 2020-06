Le coach de Charleroi s'est exprimé sur le site officiel du club.

Avant de reprendre le collier ce lundi 15 juin, les joueurs et le staff du Sporting Charleroi profitent d'une nouvelle semaine de congé bien méritée après une saison plus que réussie.

A quelques jours de retrouver son groupe sur les terrains de Marcinelle, Karim Belhocine a pris le temps de revenir sur la récente période délicate tout en évoquant la saison à venir, pour le site officiel du club.

"J'ai profité du confinement pour prendre du repos", commence-t-il. "J'en ai profité pour courir et pour travailler ma condition afin d'être le plus en forme possible. J'ai aussi, avec mes adjoints et Damien Januel (Ndlr : analyste vidéo du club) disséqué des phases de jeu de nos rencontres. Cela nous a donné l'occasion de faire un retour sur l'ensemble de notre saison."

En contact régulier avec ses joueurs, Karim Belhocine sait que la reprise sera atypique cette année. "On ne peut pas savoir à l'avance s'il y aura trop de retard à combler au niveau de la capacité physique des joueurs", explique le T1 au site du club. "Nous avons connu une situation inédite avec tout un noyau qui aura été à l'arrêt durant quasiment quatre mois. Comme nous, tous les autres clubs ont dû s’adapter et prendre les dispositions adéquates afin de revenir dans les meilleures conditions, le plus vite possible. Le seul point positif, si on peut dire, c’est que tout le monde aura été sur un même pied d’égalité…"

Autre particularité : le Sporting devra se lancer dans la reprise sans savoir si le club est qualifié directement pour les poules de l'Europa League ou s'il devra passer par les tours préliminaires cet été (si l'Antwerp bat le Club Bruges en finale de Coupe de Belgique). "On verra bien... De toute façon, nous sommes en Europa League", avance Belhocine. "Tout le monde doit être conscient que l’on a effectué une bonne saison et que nous avons mérité cette qualification en Coupe d’Europe. L’Europa League est un palier dans cette évolution qu’il ne faut pas appréhender. Nous devons rester nous-mêmes avec nos valeurs et nous devrons aborder chaque match sans complexe en jouant notre football et en faisant ce que nous aimons faire, c’est-à-dire, mouiller son maillot, se battre pour ses couleurs, pour sa ville."