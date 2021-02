Les supporters réclament la présence de Lukasz Teodorczyk à la pointe de l’attaque carolorégienne. Il est à leurs yeux le joueur le plus à même de faire la différence, à condition de le titulariser, ce qui n’a pas encore été le cas cette saison.

"J’ai la chance d’avoir un joueur qui se connaît", a commenté Karim Belhocine en conférence de presse. "Même si moi je lui disais qu’il pouvait commencer le match, il me dirait le contraire. La décision de l’aligner, on la prend en totale transparence avec le garçon et le staff médical."

Le problème, c’est que le Polonais se retrouve régulièrement à l’infirmerie durant la semaine, pendant un jour ou deux, pour des pépins physiques. "Je ne veux pas le perdre pour six semaines à huit. Ce ne serait bon ni pour lui, ni pour nous. Il a eu beaucoup de blessures et de contrecoups, ces deux dernières années. Il a de plus en plus de temps de jeu dans les jambes et il réalise des semaines de plus en plus complètes. Vous savez, lorsque le nom de Teodorczyk a été évoqué, j’étais le premier à être pour son arrivée. Mais on ne fait pas abstraction de son état de santé. Si je peux profiter de son efficacité, je ne suis pas fou, je l’alignerai immédiatement et je le pousserai. Il est important pour l’équipe et le vestiaire."

La Covid-19 a malheureusement freiné son retour, vu l’absence de matchs en U21.

"Sans la Covid, Massimo Bruno aurait au moins cinq à six matchs de plus dans les jambes, idem pour Goranov, Diandy et peut-être Teodorczyk. Bien sûr que l’enchaînement des matchs de l’équipe A, avec un calendrier très chargé, et l’absence de compétition pour la réserve ralentit la revalidation et le retour de ces joueurs."