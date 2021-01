Le Sporting reste sur un bilan chiffré d’un point sur dix-huit, alors qu’il avait déjà connu une première crise à l’approche de l’hiver. Pourtant, même si cela ne se reflète pas (encore ?) dans les résultats, les Zèbres ont retrouvé leurs valeurs : de l’engagement, du pressing assez haut et des occasions créées. Que ce soit au Standard (3-2) ou contre OHL (1-1), ils ont mené aux points, sans pour autant s’imposer. "À Sclessin, j’ai senti de l’envie et le besoin de vivre, de grandir", a commenté Karim Belhocine en conférence de presse. "On l’a tous senti. Et ça s’est répété contre Louvain, ce mercredi. Je ne parlerais pas de déclic mais on est sur la bonne voie. Des fois, ça prend un match, d’autres deux. Ce n’est pas sur 90 ou 45 minutes que ça reviendra, mais dans la continuité."

Ne pas baisser la tête

Contre Courtrai, il faudra à nouveau afficher cette mentalité. Car ce n’est pas spécialement au niveau technique, tactique ou physique que Charleroi a baissé de régime les semaines passées. C’était, semble-t-il, dans la tête. Et le mental a été mis à rude épreuve dernièrement. Que ce soit à Ostende, au Standard ou contre OHL, ce sont dans leurs temps forts que les Carolos ont encaissé. Un coup dur qui les affecte, à l’image des 30 minutes de flottement contre les Louvanistes, en première période. "Mon message aux joueurs : il faut immédiatement se remettre en selle. C’est humain d’avoir un contrecoup dans ces moments-là. Le propre des équipes qui grandissent, c’est de faire en sorte de garder la même façon de jouer, peu importe le score."

Les arrivées de Vranjes et Botaka apportent aussi du caractère à un groupe qui en manque cruellement. "Mes joueurs avaient déjà fait preuve de caractère à l’aller, contre Courtrai, avec le penalty encaissé. Mais c’est vrai que ces joueurs, en plus de combler des absences dans l’effectif, apportent de la fraîcheur mentale."