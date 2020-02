Karim Belhocine a apprécié la réaction de ses protégés qui ont fait preuve de plus de caractère après la pause.

Les Zèbres occupaient la troisième place du classement avant le coup d’envoi. Ils n’ont cependant pas vraiment assumé ce statut, Au lieu de vouloir déstabiliser l’autoritaire leader, ils ont fait preuve de trop de respect et ont semblé le craindre. "J’ai eu ce sentiment qu’on a fait preuve de trop de respect" , soulignait Belhocine. "On n’y a pas été à 100 %, tant défensivement qu’offensivement. J’en ai d’ailleurs parlé à mes joueurs à la pause. Après, il faut bien entendu tenir compte de l’adversaire et de ses forces. Mais on a bien corrigé cet aspect en seconde période."

Cette réaction satisfaisait évidemment l’entraîneur carolo. "Nous sommes revenus des vestiaires avec plus d’envie et de caractère. On s’est d’ailleurs créé des occasions de but, sans parvenir toutefois à revenir au score."

Une prestation après la pause qui donne quelques regrets aux Zèbres. Et s’ils avaient joué en première période avec la même mentalité que durant le second acte ? "Vous êtes à Bruges, face à une équipe dominante. Vous êtes menés au score très rapidement. Il faut trouver des solutions pour égaliser, sans pour autant se découvrir. Car à 2-0, la partie aurait été terminée. Il a donc fallu un peu de temps pour s’adapter."

Le Français semblait très nerveux sur son banc de touche. C’était plutôt de la faute du corps arbitral que de ses joueurs. "Je pense qu’il y faute sur Dessoleil, car il est bousculé et il aurait d’ailleurs eu le ballon facilement. Dennis, lui, ne va pas au duel. Puis sur Fall, je ne sais pas. Au final, ce sont des faits de jeu difficiles à accepter pour un entraîneur. D’autant plus que le juge de touche ne parlait pas de la même façon à mes joueurs ou à moi, par rapport aux Brugeois. Il m’a irrité et ma carte jaune est méritée. Je présente mes excuses."

Karim Belhocine semblait perdu par rapport à l’utilisation du VAR. "Parfois on voit le VAR, parfois pas. Une fois c’est clair, une fois ça ne l’est pas. La semaine passée, le VAR intervient pour un penalty, puis le département arbitrage a dit qu’il s’était trompé…"