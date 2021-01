Jusqu’au 2-1 inscrit sur corner par Hendry, les Zèbres étaient plutôt bien revenus dans la partie. "On était bien remontés sur la pelouse après la pause, estimait Karim Belhocine, l’entraîneur du RCSC. Le bloc était assez haut et on s’est créé plusieurs occasions. Cela ne s’est pas joué à beaucoup sur certaines phases, sifflées hors-jeu. Puis on encaisse sur notre temps fort, contre le cours du jeu."

Les Zèbres ont en effet été surpris à deux reprises en cinq minutes. "Oui, il y a cette absence qui nous coûte cher. On savait qu’Ostende a deux grosses qualités : défensivement ils réalisent un bon pressing vers l’avant et offensivement leur jeu est très direct avec des ballons dans le dos. On s’y attendait et on aurait dû mieux gérer ces situations."

Trio de choc

Avec Nicholson, Rezaei et Teodorczyk sur la pelouse pour les dix dernières minutes, Karim Belhocine a vraiment tout tenté. "On a lancé toutes nos forces offensives dans la bataille et on a réussi à réduire le score, sans arracher ce point du partage. La mentalité était bonne, on a essayé de revenir mais on était moins bien défensivement."

L’autre moment important, c’était le début de la rencontre, défavorable aux visiteurs. "On a été cueillis à froid en concédant deux occasions, dont la deuxième a terminé au fond. Jules Van Cleemput était malade et n’a pas pu jouer, on a donc dû réorganiser l’équipe et improviser. Puis il y a eu la blessure de Steeven Willems. Et on n’avait tout simplement aucun défenseur de formation sur le banc. Gaëtan Hendrickx est monté au jeu et il l’a bien fait. Il faut le féliciter, malgré la défaite." Zajkov a ressenti une douleur au genou après l’entraînement du vendredi, ce qui l’a empêché de remplacer Van Cleemput dans la sélection.

Après le match à Malines (3-3) et celui au Cercle Bruges (3-4), c’est la troisième rencontre "débridée" jouée par les Zèbres. Et pour la première fois de la saison, le résultat aura finalement été négatif.

