Après son 9 sur 9, Charleroi accueille l'Antwerp pour tenter de poursuivre sur sa lancée et garder la tête de cette Pro League.



Une équipe qui, malgré son 4 sur 9 en début de saison, ne viendra pas au Pays Noir en victime consentante. "C'est un gros morceau", analyse Belhocine. "C'est une équipe avec de grandes ambitions, de bons joueurs et beaucoup de qualité. Il faudra que nous exprimions nos propres qualités pour l'emporter. L'Antwerp s'est bien renforcé et a des joueurs de renom. Si on sait continuer sur ce qu'on fait en se servant de la confiance, tout en restant les pieds sur terre, on pourra faire un bon résultat."

Car malgré le bon début de saison de ses ouailles, le T1 carolo ne veut pas s'emballer et garde les pieds sur terre. "Chaque nouveau match a sa vérité", avance Belhocine. "Ce qui a été fait avant est bien mais dimanche est une autre rencontre. Nous devrons être conecntrés comme si c'était le premier ou le dernier match. J'ai la chance d'avoir des joueurs toujours concernés et concentrés qui devront faire au moins aussi bien que la semaine dernière. C'est cela qui fait avancer l'équipe."

Pour cette rencontre, les blessés de longue date (Bruno et Diandy) seront absents, tout comme Mamadou Fall, exclu à Louvain. "C'est dommage pour Mama et pour l'équipe", termine Belhocine. "Nous avons essayé de créer un groupe équilibré, ce qui permet de remplacer l'un ou l'autre absent. beaucoup de joueurs travaillent bien et méritent de joueur."