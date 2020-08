Le moral des Zèbres est au beau fixe après leur bilan parfait de six points sur six, mais pas question pour Karim Belhocine de s’enflammer avant le déplacement au King Power Stadium (samedi 18h30). "Il faudra repartir de zéro, avec beaucoup de solidarité et d’envie."



D’autant plus que l’entraîneur se méfie de cette équipe louvaniste. "OHL possède beaucoup de qualités. L’équipe a appris très tard qu’elle participait au championnat de D1A et ça a pu leur apporter une motivation supplémentaire. Elle reste sur deux partages, deux rencontres qu’elle aurait pu remporter. Les Louvanistes sont invaincus et méritaient même mieux. Il faudra donc prendre ce match au sérieux."

Pour arracher une troisième victoire consécutive, les Hennuyers devront soigner leur début de match. Que ce soit à Bruges ou face à Ostende, ils avaient été dominés dès l’entame, avant de réagir. "C’est à nous de mieux rentrer dans la rencontre, d’être plus présent en début de match. Mais il ne faut pas enlever les mérites et les qualités de l’adversaire."

Cristophe Diandy et Massimo Bruno sont les deux seuls absents pour le déplacement dans le Brabant wallon. Le reste du groupe semble bien digérer la longue trêve et la préparation physique. "On a essayé de reprendre les entraînements plus doucement que d’habitude pour arriver à un 'pic de forme' à un moment précis. On n’a pas trop poussé, par précaution." Et aucune nouvelle blessure musculaire n’est à déplorer. "Il faut féliciter le staff pour le travail accompli. Après, les blessures, c’est tellement aléatoire, avec le facteur chance qui intervient."