J-1 avant le troisième tour préliminaire de l’Europa League entre le Sporting Charleroi et le Partizan Belgrade. Malgré l’enjeu, l’entraîneur Karim Belhocine est apparu détendu et souriant à la conférence de presse. "Tous les joueurs qui se sont entraînés ce mercredi matin sont aptes. Nous avons pu récupérer Guillaume Gillet qui était absent contre le Beerschot et Ryota Morioka qui est sorti sur blessure (dos)", a-t-il annoncé.

Seuls Cristophe Diandy et Massimo Bruno seront indisponibles.Deux motifs de satisfaction. Pour franchir cette étape européenne, les Zèbres devront afficher leur meilleur visage face à la formation serbe, ce jeudi à 19 heures. "C’est une équipe qui est habituée à jouer l’Europe et les premiers rôles dans leur compétition. Ils possèdent des joueurs internationaux, ce sera une confrontation difficile. Il faudra qu’on soit au niveau pour l’emporter dans nos installations", a commenté l’entraîneur carolo

Le technicien français connaît personnellement deux éléments, en face: Uros Vitas et Lazar Markovic. "J’ai joué avec Vitas à la Gantoise. C’était un garçon attachant et travailleur, avec de très bons pieds. On était en concurrence à l’époque, enfin, sur le banc", a-t-il plaisanté, avant de souligner les qualités du défenseur central. En tant qu’assistant au Sporting d’Anderlecht, il a aussi eu l’occasion de diriger Markovic. "On prendra ce match avec beaucoup de concentration et d’humilité, mais en le faisant à fond, en donnant le maximum", a conclu Karim Belhocine.