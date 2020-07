Ce vendredi matin, Charleroi a annoncé sur son compte Twitter l'arrivée de son meilleur buteur de la saison dernière, Kaveh Rezaei. L'Iranien est prêté une nouvelle fois au Pays Noir par le Club Bruges, sans option d'achat.

Avant la rencontre amicale face à l'Olympic Charleroi de ce vendredi, Karim Belhocine s'est exprimé sur cette arrivée. "J'étais pour que Kaveh puisse nous rejoindre le plus vite possible", explique-t-il. "Je n'ai pas insisté auprès de ma direction car nous étions tous convaincus au club que Kaveh était la bonne solution pour nous. Il connaît le groupe et se bat toujours pour l'équipe. C'est un attaquant que je voulais et qu'on voulait tous à Charleroi."

Désormais, le Sporting tentera d'attirer rapidement un back gauche pour remplacer Nurio, parti à la Gantoise. "A l’heure où je vous parle, Kayembe est le seul joueur ayant pu jouer back gauche toute la préparation" avance le T1 carolo. "Nurio est parti et il n’est pas encore remplacer. Un back gauche est donc une priorité pour l’équipe, oui."