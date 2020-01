Le Nantais devrait signer son contrat ce vendredi après-midi.

Les Zèbres sont de retour ! Après une trêve bien méritée et un stage passé du côté de Valence (Espagne), les hommes de Karim Belhocine voudront continuer leur belle série de onze matches sans défaite en championnat, ce samedi lors de leur déplacement à Eupen.



Pour cette rencontre, ils ne pourront pas encore compter sur Joris Kayembe, le Belge qui a passé sa visite médicale ce vendredi et qui devrait signer chez les Zèbres cet après-midi si ses tests médicaux sont réussis.

En conférence de presse, Karim Belhocine s'est exprimé sur cette plus que probable arrivée. "C'est un joueur polyvalent avec des qualités comme la vitesse et l'explosivité", explique le T1 carolo. "Nous avons un groupe qui intègre bien les nouveaux joueurs, il va donc rapidement se sentir comme chez lui. Je me suis entretenu avec lui et c'est un bon garçon. Avec ses qualités et son esprit revanchard, il essayera de faire son trou chez nous."

Pour le reste, tous les joueurs du noyau carolo sont sélectionnables.