Après son match nul ce mercredi face au Club Bruges, le Sporting Charleroi sera de nouveau présent sur les pelouses ce samedi en déplacement à Genk.

Un match crucial pour les Limbourgeois, classés sixièmes mais qui doivent assurer leurs arrières s'ils veulent faire partie du Top 6.

Du côté du Sporting, l'objectif sera de garder une certaine avance sur ses concurrents pour s'installer encore plus confortablement dans le Top 6. "A domicile, Genk est toujours difficile à jouer", avance Karim Belhocine. "L'équipe est classée à 7 points de nous et ce serait intéressant que et écart ne se rétrecisse pas. Pour le reste, il faudra se concentrer sur nos tâches. Il sera important d'être présent."



A quelques heures de la fin du mercato, le T1 carolo s'est penché sur cette période de transferts que Charleroi a traversé dans un assez grand calme. "Nous avons beaucoup de chances d'essayer de garder nos meilleurs éléments", explique Belhocine. "Quand nous avons un bon groupe, il est important de le conserver qui fait de bons résultats, en y ajoutant pourquoi pas quelques retouches. Je mesure en tout cas la chance de pouvoir continuer à travailler avec le même groupe."



Un groupe au sein duquel l'ensemble des Carolos sont aptes à se déplacer à Genk, hormis Cristophe Diandy (genou).