Vu la programmation de ce match à Zulte Waregem ce lundi, les Zèbres ont connu une semaine de préparation un peu spéciale avec deux jours de congé après leur succès face à l’Antwerp la semaine dernière.

"Il n’y avait au départ qu’un seul jour de repos prévu" , explique l’entraîneur du Sporting, Karim Belhocine. " Mais j’avais promis aux joueurs un deuxième jour s’ils battaient les Anversois. J’ai plus ou moins tenu parole. J’ai un peu triché car je leur ai demandé, quand même, de faire un décrassage, à la maison. Depuis la reprise des entraînements, c’était la première fois que mes joueurs pouvaient profiter de deux jours consécutifs de repos. Cela leur a permis de souffler un peu, de rester en famille et de pouvoir repartir, du moins, je l’espère, jusqu’à la prochaine trêve internationale."

Mais aussi de se présenter dans de bonnes conditions face à une formation de Zulte Waregem qui après ses revers contre Malines et le Standard est parvenue à prendre la mesure de Genk.

"En effet, il faut surtout retenir que cette équipe a battu le champion en titre , poursuivait le T1 carolo. Il faudra donc s’en méfier. Ses joueurs ont fourni une bonne prestation et nous devrons faire en sorte d’être à 100 % pour pouvoir revendiquer quelque chose, sur leur terrain, car ce n’est jamais facile chez eux. On sait que c’est une équipe toujours bien organisée, qui joue très bien au football, à domicile, et qui est très bonne en contre. Je m’attends à un match équilibré et engagé, des deux côtés."

Mais en cas de succès, les Hennuyers réaliseraient un très bon début de campagne avec un bilan de huit points sur douze…