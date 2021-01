Depuis quelques matchs, le Sporting zébré est en manque criant de réussite. Une carence qui empêche les Hennuyers d’avancer au classement, eux qui n’ont plus gagné depuis le 18 décembre et la réception… d’Anderlecht. "Je dirais que la réussite se provoque, estime Karim Belhocine, l’entraîneur de Charleroi. Parfois, elle vous sert et parfois elle vous fuit. Il est vrai que ces derniers temps, la pièce tombe du mauvais côté. Il faut rester positif, travailler et s’entraider. Pour redresser la barre, il faudra essayer d’être plus efficaces offensivement et de garder l’organisation défensive propre au Sporting Charleroi."

Ce mardi, face aux Mauves, les Carolos auront fort à faire face à une équipe invaincue à domicile. "Nous savons qu’Anderlecht a une équipe jeune avec beaucoup de qualités, des principes de jeu clairs et une envie de jouer au football, analyse le T1 carolo. Les Bruxellois allient tout cela avec une certaine efficacité défensive, ce qui fait d’eux une belle équipe. Il faudra être au top pour revendiquer quelque chose là-bas."

En même temps que des rencontres décisives dans la course au top 4, les Zèbres pourraient se renforcer d’ici la fin du mercato. "Nous voyons tous quels postes ne sont pas doublés, affirme-t-il. Il y a le poste de back droit (NdlR : la position de Jon Flanagan qui devrait bel et bien rejoindre le club polonais de Jagiellonia) et puis il y a des blessures en défense qui pourraient nous amener à agir. Si nous avons une opportunité avec un joueur offensif, pourquoi ne pas se renforcer ? Le staff discute jour après jour avec la direction et nous savons que les ajustements qui devront être faits seront faits. J’ai la chance de ne pas devoir parler dans la presse pour que les choses se fassent. Nous attendons le bon moment pour faire les réglages et ainsi avoir une équipe équilibrée et compétitive pour le reste de la saison."