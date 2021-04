Karim Belhocine : "Je suis très déçu pour les joueurs, le staff, les dirigeants et tous les gens qui travaillent au quotidien. Ce sont nous, les acteurs sur le terrain qui n'avons pas été à la hauteur. Il n'y a quasiment que des passionnés du club qui y travaillent donc j'ai mal pour eux. J'aime rendre ce qu'on me donne et on ne l'a pas fait ici. C'est ce qui me rend triste. Il reste un match, il faudra le jouer à fond car, quand on finit bien, on reprend mieux après. L'essentiel est de mettre Charleroi sur les bons rails. Je n'ai pas à résister ou pas car ce n'est pas moi qui prends les décisions. Je continuerai à travailler jusqu'à la fin de la saison puis on verra. Quand cela ne va pas dans le football, on fait des bilans et l'entraîneur est toujours le premier à payer. C'est comme ça, on a accepté d'être dans ce monde. Si c'est moi le responsable, j'accepte. Le plus important, ce n'est pas moi mais le club et ses supporters."



Hein Vanhaezebrouck : "On savait que deux victoires suffiraient pour jouer les PO2, on a fait le premier pas. Le début ne pouvait pas être meilleur en marquant deux buts rapidement. Tout le monde sait que si tu mènes contre Charleroi, tu as beaucoup de chances de gagner alors que si tu es mené, c'est difficile de gagner. On a bien entamé, c'est ce que je voulais voir. Charleroi a montré qu'ils avaient de la qualité en poussant en début de deuxième mi-temps. On l'a échappé belle à certains moments. On avait besoin du troisième but pour assurer la victoire."



Christophe Diandy : "Ça a été dur pendant tout ce temps mais je suis resté fort mentalement et j'ai travaillé dur pour revenir. Cela me fait plaisir de rejouer mais on perd 4-0 donc j'aurais espéré que cela se passe différemment. J'ai très mal vécu cette saison. L'objectif était de jouer les play-offs 1. On avait bien commencé le championnat mais on le termine mal, c'est le foot. Je suis en fin de contrat, j'espère continuer ici si c'est possible. Il faudra maintenant bien terminer contre Eupen."