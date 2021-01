Après un zéro sur quinze, les Zèbres seront attendus au tournant ce mercredi soir lors de la réception de l'OHL.

Une rencontre que ne joueront pas Zajkov, Willems, Van Cleemput et Nkuba, tous blessés. Gholizadeh (cheville) et Rezaei (dos) sont quant à eux incertains. Modou Diagne, qui avait dû céder sa place face au Standard, est apte, tout comme Ognjen Vranjes.



Le nouveau transfuge zébré, arrivé ce lundi en prêt, est physiquement prêt à jouer. "Il a eu une petite blessure en début de semaine dernière mais il est désormais potentiellement apte à jouer", avance Karim Belhocine, l'entraîneur carolo. "Nous en avons besoin vu les absences en défense... Il m'a directement dit qu'il se mettait au service de l'équipe et nous l'utiliserons le plus tôt possible, pourquoi pas dès ce mercredi. C'est un joueur avec de l'expérience, une grande envie de jouer et qui a une belle revanche à prendre. Nous avions besoin de défenseurs centraux et nous sommes en train de pallier ce manquement petit à petit."

A seulement quatre points du Top 4, les Carolos devront réaliser un bon résultat face à une équipe de Louvain, qui est un concurrent direct, pour se relancer dans la course aux Champions Playoffs. "Cela ne se fait jamais en une seule étape", analyse Belhocine. "Il faut avoir l'envie, la grinta, gagner les duels. Le match contre le Standard a été un déclic par rapport à l'intensité et l'envie dans le jeu. Maintenant, si nous pouvions rajouter des points, cela nous permettrait de retrouver le bon chemin. Avec deux ou trois bons résultats de suite, nous pourrons recoller avec le haut rapidement."