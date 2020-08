Après le 0 sur 6 réalisé par la Gantoise, la direction des Buffalos penserait à se séparer de Jess Thporup et réfléchirait déjà à un remplaçant...



D’après nos confrères de la RTBF, l’entraîneur carolo Karim Belhocine ferait partie de la short-list, au même titre que Hein Vanhaezebrouck. Mais toujours selon le média public, un départ du T1 carolo est “non négociable”.



Compréhensible vu les derniers résultats des Zèbres et le projet mis en place par la direction carolo autour de son coach qui est désormais à la barre depuis plus d’un an maintenant.