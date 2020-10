Le mot d’ordre était "récupération", ce vendredi, pour les Zèbres qui ont participé à l’élimination face au Lech Poznan, ce jeudi soir. "Une récupération mentale et physique. A partir de samedi, on rentrera dans le vif du sujet. On n’aborde pas ce match comme un duel entre le Sporting et un concurrent direct dans le haut du classement. On va essayer de faire le maximum, on connaît l’importance de ce match face au Standard", a commenté Karim Belhocine en conférence de presse.

L’entraîneur du matricule 22 a délivré quelques informations sur l’état de ses joueurs. "Busi, il s’est arrêté d’un coup, heureusement il n’a pas forcé. Dans le meilleur des cas, il s’agira d’une élongation et il sera éloigné des terrains quelques jours. Dans le pire des cas, ce sera plutôt une déchirure. Pour Steeven Willems (également sorti sur blessure jeudi), c’est moins inquiétant. Il a vu le docteur ce vendredi, a été aux soins et on espère qu’il tiendra sa place."

Interrogés sur la possibilité de voir débarquer de nouveaux joueurs, le Français a répondu positivement. "J’ai envie de dire oui. On voit bien qu’on a une ou deux positions qui ne sont pas encore doublées. Deux attaquants sont partis ces dix derniers jours (Tsadjout et Niane). Maxime Busi est blessé, il faut pouvoir le remplacer. Le direction travaille dans ce domaine, malgré que nous soyons heureux des joueurs actuellement présents. Ils donnent beaucoup et il est important d’étoffer le noyau."