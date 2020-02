Karim Belhocine ne s’attend pas à un match facile face à Malines.

On prend les mêmes et on recommence. Ce mardi soir (20h30), Charleroi et Malines vont rejouer le match de la 23e journée (25 janvier) arrêté après 37 minutes à cause du brouillard qui était tombé sur le Mambourg et alors que les Zèbres menaient 1-0. Mais conformément au règlement fédéral, ce match sera rejoué dans son entièreté avec un score initial de 0-0. Une situation qui avait frustré les Carolos lors de la décision de la Pro League mais qui a été acceptée car les Hennuyers ne savent pas faire autrement.

, expliquait Karim Belhocine, l’entraîneur du Sporting.

Pour cette rencontre, Nurio qui a reçu son cinquième carton jaune samedi contre Zulte Waregem sera suspendu. Massimo Bruno est, lui, sous la menace d’une suspension en cas de jaune contre Malines. Enfin, les supporters qui ont assisté au premier match entre les deux équipes et qui ont conservé leur ticket ont jusqu’à 15 heures ce mardi pour l’échanger gratuitement. Après il ne sera plus valable. La billetterie sera ouverte avant le match.