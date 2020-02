Karim Belhocine compte trois blessé dans son noyau avant le choc wallon de ce dimanche (18h).

Massimo Massimo Bruno (genou),Christophe Diandy (genou) et Stergos Marinos ne feront pas partie de la sélection carolo pour le fameux choc wallon qui se déroulera ce dimanche soir dans le Hainaut. Les deux premiers sont blessés de longue date alors que le défenseur grec se plaint d’une lésion au niveau du mollet. Il devrait être indisponible au moins trois semaines. La bonne nouvelle, c’est que Karim Belhocine pourra compter sur le retour de son attaquant iranien Kaveh Rezaei, qui n’était pas autorisé à jouer la semaine passée face au Club Bruges. "C’est un joueur important et c’est toujours agréable d’avoir plus d’options. Son retour nous permet de posséder plus de choix tactiques. Puis nous avons plus de possibilités pour arrêter un onze de base", apprécie Karim Belhocine.

La dernière fois que l’entraîneur français avait sélectionné Kaveh Rezaei, il avait opté pour un 4-4-2, à l’Antwerp (1-1). Dans la Venise du Nord, il était revenu à un 4-2-3-1, avec une défaite imméritée au final (1-0).