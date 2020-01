Charleroi Kaveh Rezaei ne peut pas jouer ce soir : le Club paie moins de 5 % de son salaire Christophe Verstrepen

Quelques jours après le report du match face au Club Bruges en août dernier, Charleroi a rapatrié en prêt sans option d’achat Kaveh Rezaei que le Sporting avait vendu cinq millions d’euros un an plus tôt aux Flandriens. Incapable de s’imposer dans la Venise du nord où les supporters commençaient à le prendre en grippe, l’Iranien dont les statistiques étaient en perte vertigineuse (16 buts en 39 matches de Pro League lors de la saison 2017-2018 avec Charleroi, un but et un assist en 14 matchs avec le Club) a retrouvé le sourire et son efficacité dans le Hainaut avec huit roses et deux assists dans ce championnat. Des chiffres que l’attaquant carolo (NdlR : sous contrat à Bruges jusqu’en 2022) ne pourra pas fructifier ce mercredi, car une clause dans son contrat lui interdit de jouer contre son propriétaire. Dès le début des négociations pour le prêt du joueur, les dirigeants du Club ont spécifié qu’ils ne voulaient pas que leur joueur évolue contre eux. Et pour valider cela, les Brugeois paient une partie du contrat de l’Iranien. Mais cela ne leur coûte pas trop puisque ceux-ci prennent en charge moins de 5 % du salaire du joueur.