Il aurait mérité d’endosser le costume de héros de la rencontre par ses deux frappes rasantes et limpides. La première tentative n’a pas trouvé le cadre et la seconde s’est heurtée à un Henkinet sérieux. "Elles partent bien. Je vois ma deuxième frappe dedans. D’ailleurs, c’était bouché devant le gardien. On a eu plus d’espaces après la pause. J’ai pu apporter plus offensivement, à l’instar de ces dernières rencontres."

Défensivement, le Diable rouge a été fiable même si la robustesse de Dewaele l’a mis à contribution. "C’était un bon duel. Je l’avais déjà affronté à Courtrai. C’est un accrocheur et c’était bien."

Pendant la rencontre, le piston gauche s’est accroché avec Cafaro. "Ça chauffe des deux côtés mais au final, ça a été calme. J’ai juste dit au numéro 24 du Standard d’aller tirer le corner et il m’a poussé. Je n’ai pas compris."

Avec ce nul, les rêves éloignés de playoffs 1 deviennent définitivement utopiques. "Anderlecht a gagné ? Ce sera compliqué alors mais on veut prendre le maximum de points et on verra où ça nous mènera. La presse n’est pas trop dure avec nous vu la qualité des joueurs qu’on a. On sent même que les adversaires nous respectent. Quand on voit Genk qui éprouve des difficultés à terminer dans le top 8 avec cet effectif-là, on se dit quand même qu’on fait une bonne saison."

Un exercice enthousiaste qui devrait se prolonger après la fin de la phase classique. Pour rêver d’Europe ?