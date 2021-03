Joris Kayembe : "Avec un point, on n'avance pas. On essaie, on fait tout mais cela ne tourne pas. On a créé beaucoup d'occasions mais il faut être plus décisif et marquer. Je ne comprends pas trop. Concernant les play-offs 1, il faut être réaliste, cela sera difficile. Il faut au moins prendre des points pour accrocher les play-offs 2. Le prochain match sera contre Bruges mais, quel que soit notre adversaire, il faut faire le maximum pour gagner."

Cédric Kipré : "On n'a pas eu les trois points qu'on voulait. On a été solides défensivement, c'est une bonne chose de ne pas avoir encaissé. Malheureusement, on n'a pas marqué. Ma situation personnelle était compliquée car je n'ai pas joué directement en arrivant mais je me suis entraîné dur à l'entraînement pour montrer au coach qu'il pouvait avoir confiance en moi. Il m'a donné ma chance aujourd'hui et je suis content de retrouver les terrains, cela faisait longtemps. Notre défense à trois a bien tourné, on était bien en place."

Peter Maes : "Le point est mérité. Je suis content de la bonne réaction des joueurs après le match contre Eupen. On n'a presque rien donné et on était même meilleurs que Charleroi en deuxième mi-temps. Je suis très content de l'organisation de mes joueurs et du bloc qu'ils ont formé."

Pelé Mboyo : "Tous les points sont importants dans notre situation. Le match n'était peut-être pas beau à voir mais c'est un bon point pour nous, on peut être satisfaits. On sait que cela pousse derrière. Il faudra profiter de la petite trêve pour se reposer car il faudra gagner contre Waasland à la reprise qui sera un vrai match à six points dans la lutte contre la maintien."