Les Zèbres se sont offert une escapade européenne pour leur premier match amical. Au Grand-Duché face au RFC Union, vainqueur en titre de la Coupe du Luxembourg, les hommes d’Edward Still se sont montrés appliqués et sérieux (1-3), avec Descotte, Tchatchoua et De Neve en buteurs. Seule la sortie sur blessure d’Andreou, touché à la cuisse droite après un choc direct, a terni légèrement la journée.