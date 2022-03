Blessé à la hanche et au dos, le gardien doit surmonter les séquelles physiques et surtout psychologiques de son choc subi à la Can.

Il n’en rajoutait donc pas. On jouait la 20e minute, vendredi dernier au Kiel (2-3). À l’autre bout du terrain, Vakoun Bayo venait de tromper Mike Vanhamel pour ouvrir le score. Dans son propre rectangle, Hervé Koffi, lui, se pliait de douleur, se plaignant de la hanche et du bas du dos, semblait-il. De quoi pouvait-il bien souffrir après une première moitié de mi-temps relativement calme ? Il a fallu rembobiner pour trouver la réponse. Quelques minutes plus tôt, le gardien du Sporting avait osé une sortie risquée hors de son rectangle avant de louper sa relance après un contact avec un Anversois. Il avait réclamé une faute qu’il n’avait pas obtenue. Ce n’était pas ça non plus. Cette vive douleur venait d’ailleurs.