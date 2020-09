L'ancien Zèbre Hernan Losada revient à Charleroi dans le costume d'entraîneur : "Toutes les qualités pour réussir sur la longueur" Charleroi100% Web François Garitte © BELGA

Ce vendredi soir, c’est un duel particulier à plus d’un titre qui opposera Charleroi au Beerschot. La rencontre ouvrant la 6e journée de championnat verra s’affronter les deux premiers de Pro League, le tout devant un public zébré qui fera son grand retour au stade du Pays de Charleroi, plus de 7 mois après la victoire face au Standard. Du côté des Rats, un homme fera lui aussi son retour au Pays Noir : Hernan Losada, qui a évolué avec le maillot noir et blanc durant la saison 2010-2011, reviendra dans ce club où il était prêté par Anderlecht, cette fois avec le costume d’entraîneur.