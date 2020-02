En cas de victoire, Charleroi prendrait quatre points d'avance sur son adversaire.

Charleroi peut prendre le large pour la troisième place en cas de succès au Bosuil. Les Carolos possèdent un point d'avance sur les Anversois avant le début de la rencontre. Karim Belhocine et ses joueurs pourraient enchaîner avec une troisième victoire d'affilée en cas de succès à l'extérieur. De son côté, le matricule 1 aimerait empocher des points face à un autre membre du top 6 après son match nul face à Genk et sa défaite contre Bruges il y a deux semaines.

Au niveau des compositions d'équipes, l'Antwerp évoluera avec Didier Lamkel Zé et Ivo Rodrigues pour soutenir le meilleur buteur de la compétition Dieumerci Mbokani. Au milieu, le capitaine Faris Haroun sera associé à Alexis De Sart et Lior Rafaelov. Derrière, c'est une défense classique composée de Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Dino Arslanagic et Aurelio Buta.

Charleroi aligne une défense attendue composée de Willems et Dessoleil dans l'axe. Sur les flancs, Nurio récupère sa place à gauche après sa suspension et Maxime Busi prendra l'autre flanc. Au milieu, Marco Ilaimaharitra et Ryota Morioka seront associés dans l'axe pendant que Joris Kayembé et Mamadou Fall joueront sur les côtés. Karm Belhocine a opté pour deux attaquants avec l'inévitable Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson qui monte en puissance ces dernières semaines. Massimo Bruno est lui absent, il s'est bloqué le genou hier à l'entrainement.

Direct commenté: