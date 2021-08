Séduisant puis secoué, le Sporting poursuit doucement mais sûrement sa mue.

Au bout de 236 kilomètres cumulés parcourus sur les nonante minutes (118 pour chaque équipe), on n’a pas été franchement surpris de voir une bonne moitié des vingt-deux acteurs s’écrouler sur la pelouse de Den Dreef au coup de sifflet final.

C’était un match plaisant, rythmé et sans concession. Une partie aux mi-temps diamétralement opposées, dont a découlé un résultat similaire au week-end dernier. Un point chacun. Mais dans le contenu, celui-ci est autrement plus épais pour le Sporting. "Domination, circulation rapide, espaces trouvés : le score aurait pu ou dû être plus lourd à la mi-temps", résumait Edward Still, habité d’un sentiment partagé. "On a vu un Charleroi entreprenant et je retiens surtout que l’évolution de ce que l’on veut mettre en place est positive. Si on continue à prester de la sorte, les résultats viendront. Cela doit être la suite logique des choses."

(...)