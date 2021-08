C’est un équilibre délicat à trouver. Périlleux même, pour Edward Still. D’un côté, la volonté claire et louable de développer un football dominant et intense. De l’autre, obtenir des résultats, gagner des matchs et atteindre les playoffs (1 si possible). Le tout, en rajeunissant drastiquement l’effectif, ce que Still s’attelle à faire.