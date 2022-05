Comme à Malines le week-end dernier, Charleroi s’est effondré quelques minutes après la reprise. C’était à la 51e samedi dernier, et à la 54e hier. Chaque fois des buts qui ont émané d’erreurs de concentration. Et qui coûte cher, vraiment très cher. Zéro sur six, les chiffres ne mentent pas.