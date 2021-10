Le silence qui a figé le Mambourg, sur la panenka ratée de Gillet, dernier tireur d’une séance de tirs au but insoutenable, a résonné comme un énorme gâchis.

Pour la première fois depuis dix ans, le Sporting ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Un premier échec de taille pour Edward Still qui avait volontairement choisi de se priver de Kayembe et Knezevic, laissés au repos ; et qui a aussi dû compenser l’absence de Nicholson, malade au réveil. Le Sporting est dépendant de son buteur jamaïcain, on le sait. La longue soirée d’hier a servi d’énième démonstration face à un adversaire de D1B qui alignait un onze de base à la moyenne d’âge de 21,4 ans.