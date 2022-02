À la fois sur l’intérêt d’un renfort dans ce secteur et sur le profil du joueur qui débarque de Sarpsborg (D1 norvégienne). La direction carolo le qualifie de polyvalent, aux trois postes défensifs, et potentiellement en "6" devant la défense. Il nous revient pourtant, de Norvège et de France, que Karamoko est bien un pur défenseur axial. Droitier et athlétique. Charleroi avait-il besoin de ce profil alors que son noyau renseigne déjà six centraux, sans compter Van Cleemput ? Ou le Sporting anticipe-t-il un départ l’été prochain ?



