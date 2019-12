Les esprits chagrins diront que Charleroi n’a joué contre aucune des équipes présentes actuellement dans le top 6 pour réaliser son extraordinaire bilan de 19 points sur 21 entamé le 20 octobre par un succès au Cercle Bruges (0-3) et suivi par des victoires contre Mouscron (1-0), Ostende (0-1), Eupen (1-0), Saint-Trond (1-3) et Waasland-Beveren (2-0). En un mois et demi, seul un partage à Malines (2-2) a fait perdre des points au Sporting, qui est idéalement placé pour prendre part aux PO1 en fin de saison et qui s’affiche comme l’équipe de Pro League la plus performante depuis un mois et demi.

