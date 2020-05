L'administrateur général du club zébré a pris la parole lors d'un Facebook Live organisé ce samedi.

Face à la situation actuelle, les supporters de tous les clubs du Royaume se posent des questions. A Charleroi, Mehdi Bayat a voulu répondre à ces interrogations via un Facebook Live organisé ce samedi.

Voici un résumé des différents thèmes abordés par le boss des Zèbres.

Fin de saison. “Nous avons décidé de définitivement clôturer la saison 2019-2020. Je tiens à féliciter le Club Bruges qui est le nouveau champion et aussi la Gantoise pour sa deuxième place. Mais je veux aussi féliciter tout le club du Sporting Charleroi pour cette formidable troisième place qui est le fruit d’un travail collectif et qui nous ouvre les portes d’une compétition européenne.”

L’Europe. “Au moment où je vous parle, le Sporting est qualifié directement pour les poules de l’Europa League. Mais la finale de Coupe de Belgique entre Bruges et l’Antwerp peut encore se jouer avec comme date limite le 3 août. Si l’Antwerp gagne cette finale, il méritera sa place en phases de poules de l’Europa League et Charleroi sera alors “rétrogradé” au troisième tour préliminaire avec deux tours à passer. Il est en outre impossible d’envisager de jouer nos matches européens ailleurs qu’à Charleroi.”

Conséquences financières. "Au niveau financier, le Sporting a souffert d’autant plus que le club a vu les recettes des PO1 (abonnements, tickets, clauses avec partenaires) lui passer sous le nez. La situation est extrêmement compliquée. Mais la bonne santé du Sporting depuis plusieurs années nous permet d’absorber le choc et nos projets ne sont donc pas remis en question. En fonction de la situation de crise, il faudra quand même continuer à faire attention.”

Les abonnés. “Les abonnés bénéficieront la saison prochaine de 2 places gratuites face à Courtrai pour compenser le match non-joué contre les Courtraisiens. Pour ceux ayant payé leur abonnement pour les PO1 qui n’ont pas été joués : ce montant sera déductible de la prise d’abonnement de la saison 2020-2021. Si quelqu’un ne voudrait pas se réabonner, nous rembourserons. Les tarifs la saison prochaine seront inchangés. Enfin, si nous jouons des matches à huis clos en début de saison, une compensation sera faite aux abonnés.”

Mercato. "Nous n’aurons pas d’obligation de vendre des joueurs durant ce mercato. Nous allons comme d’habitude pratiquer une politique de stabilité. Si nous sommes qualifiés en phase de poules de l’Europa League, nous irons peut-être chercher un peu plus de joueurs mais la priorité sera de garder au maximum l’effectif actuel intact. Nous avons reçu différentes offres pour certains joueurs mais elles ne correspondent pas aux attentes du club. Beaucoup ont parlé de Guillaume Gillet. C’est un joueur exceptionnel avec de l’expérience. S’il est possible de trouver un terrain d’entente entre le club et le joueur, il faudra au moins analyser ce cas. Quant à Kaveh Rezaei, nous discuterons de son avenir avec le Club Bruges à qui il appartient. Il faudra voir quelle est la vision des Brugeois à son sujet et nous discuterons pour envisager un autre prêt ou d’autres solutions pour peut-être le garder.”

Nouveau stade. “Le projet du stade n’est certainement pas abandonné. Au moment où je vous parle, nous avons toujours l’espoir de jouer dans ce nouveau stade au mois d’août 2024. Mais nous dépendons évidemment de la situation du Covid-19. Si l’impact est plus long, il y aura peut-être du retard. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.”

Le cas Penneteau. “J’ai eu une discussion avec "papy Nico", qui arrive en fin de contrat. Notre volonté est de continuer avec lui la saison prochaine tout en sachant que nous avons avec Rémy Descamps un excellent gardien derrière lui. Penneteau a aussi cette volonté de terminer sa carrière à Charleroi. Il mérite de continuer son rôle à nos côtés.”

Diandy et Bruno. “Nos deux blessés se portent bien. Cristophe était dans sa dernière année de contrat quand il s’est blessé. J’avais pris l’engagement qu’il serait prolongé et ce sera le cas. Quand à Massimo Bruno, on pourra le considérer comme un vrai renfort à son retour.”

Proximus. “Le départ de notre sponsor Proximus est une mauvaise nouvelle. En dehors de l’aspect financier, j’ai été touché à titre personnel de ce départ car il s’agissait d’un partenaire qui nous avait soutenus quand nous étions en D2 et qui était resté à nos côtés depuis lors. Ce départ a clairement un impact financier mais on travaillera pour trouver un nouveau sponsor pour l’avant de notre maillot.”

Objectifs saison prochaine. “La volonté sera de se qualifier pour les “Champions playoffs”, les nouveaux PO1. Je ne parlerai pas de la Coupe de Belgique, vous savez bien pourquoi… Ce sera au groupe de montrer sur le terrain jusqu’où ils veulent aller dans cette compétition. En Europe, nous essayerons de passer en phase de poules. Et si c’est le cas, nous tenterons d’être un véritable acteur. Nous en avons largement les capacités.”