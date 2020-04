Au Sporting Charleroi, personne n’a oublié les PO1 de 2014-2015 et le barrage européen remporté par les Zèbres face à Malines.

Le simple fait d’évoquer la fin de saison 2014-2015 doit donner des frissons aux plus fervents supporters carolos. C’est sans aucun doute la plus réussie des trois participations des Zèbres aux playoffs 1. Cette année-là, la qualification pour les PO1 s’était jouée lors de la dernière journée de phase classique. Grâce à son partage face à Mouscron (qui sauvait les Hurlus) mais aussi, et surtout, à la victoire du Standard à Sclessin, face à Genk, suite à une frappe lointaine et victorieuse de Julien De Sart, les Zèbres de Felice Mazzù s’étaient qualifiés in extremis pour la grand-messe du foot belge, et ce, pour la première fois.

Merci au Standard (...)