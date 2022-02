On croyait le mercato de Charleroi terminé. L’arrivée de Benjamin Karamoko, illustre inconnu, dans les dernières heures du mois de janvier, en a surpris plus d’un. Au Mambourg, les défenseurs centraux s’empilent, à tel point qu’Edward Still en a déjà utilisé sept en les associant dans huit schémas différents. "Il y a une vraie concurrence avec des profils différents cumulés à des états de formes dissemblables, ce qui rend les choix très riches", se réjouit le technicien.

Depuis le match à Gand, le Brabançon a rebattu les cartes une énième fois. Une nouvelle stratégie dont Valentine Ozornwafor est ressorti grand gagnant. Avec un but encaissé, uniquement sur coup de pied arrêté, lors des quatre dernières rencontres, les choix du technicien carolo paient, même s’il faudra voir ce qu’a réellement le Nigérian dans le ventre et les jambes face à des adversaires plus doués. Ces divers changements méritaient bien de s’attarder sur les nouveaux rôles distribués au sein de l’arrière-garde hennuyère.



