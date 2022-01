Peu importent les explications pragmatiques des dirigeants et autres agents de joueurs qui vous diront toujours qu’"on ne pouvait pas refuser une somme pareille" ou qu’"on ne pouvait pas empêcher un joueur de se mettre à l’abri financièrement" (comme si cela devait être le but ultime de chaque joueur de football professionnel), le départ d’un joueur titulaire vers un autre club en cours de saison est toujours un casse-tête pour un coach et son staff.