Lorsque Nicolas Penneteau va trouver son entraîneur, Karim Belhocine, quelques jours avant le match contre OHL pour lui signifier qu’il serait préférable de faire débuter Rémy Descamps, son concurrent, il enlève une énorme épine du pied de son coach qui n’aura pas dû choisir entre les deux gardiens ni justifier son choix éventuel mais il soulage aussi fameusement Descamps duquel il retire une pression supplémentaire.

À travers cette initiative, le gardien corse prouve une nouvelle fois qu’il a déjà commencé à enfiler le costume d’un coach qui prend de la hauteur pour décider en fonction du bien de l’équipe…

Une équipe qui se cherche et qui cherche surtout ce petit supplément d’âme qui faisait sa force en début de saison et ces dernières années.

Cette mentalité en partie retrouvée face au Standard et en deuxième mi-temps contre OHL s’est effritée ces derniers mois en même temps que le niveau des leaders de cette équipe : Dorian Dessoleil qui a sonné la révolte contre Louvain en deuxième mi-temps, Marco Ilahimaharitra qui n’est plus que l’ombre de lui-même et… Nicolas Penneteau que l’on sent donc à deux doigts de troquer les gants de gardien pour un costume d’entraîneur.

Heureusement que Guillaume Gillet, l’autre vétéran, sauve les meubles dans ce nouveau rôle de récupérateur qui lui va plutôt bien même s’il risque de s’essouffler à force de combler seul tous les espaces laissés dans le dos de Joris Kayembé et Jordan Botaka…

Cette équipe et ses joueurs se cherchent donc dans un club qui lui aussi doit sans doute revoir son modèle de fonctionnement basé sur l’omniprésence de Mehdi Bayat, ce qui fait la force de Charleroi mais aussi sa grande faiblesse car beaucoup trop dépendant d’un seul homme.

Sur le plan sportif par exemple, il est grand temps qu’un responsable soit nommé pour élaborer la politique sportive du club ainsi que proposer les décisions nécessaires à court et à long terme. Et finalement, pourquoi Nicolas Penneteau ne passerait-il pas par cette case-là avant celle d’entraîneur ?