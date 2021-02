Coup sur coup, deux jeunes gamins viennent de poser aux côtés de Medhi Bayat et de cette - désormais célèbre - peinture de zèbre. Deux inconnus. Deux anonymes. Et pourtant. Mehdi Boukamir. 18 ans. Défenseur. Martin Wasinski. 16 ans. Défenseur. Deux purs produits de l’EDJ pour reprendre la formule utilisée par le club carolo. EDJ, lisez École des Jeunes. Sur papier et sur photo, c’est vrai que cela donne bien. Dans les faits, et sur le terrain (chez les grands), c’est autre chose.