Le Sporting de Charleroi est de retour parmi l’élite depuis dix saisons maintenant.

À six reprises - cette saison comprise -, il a terminé parmi les huit meilleures équipes du championnat. Quatre fois, il s’est incrusté dans le top 6 (on verra d’ici quelques semaines pour la place définitive). Ce qui constitue d’ailleurs, chaque année, l’objectif du club. En plus de cette vilaine Coupe de Belgique… dont on ne peut/veut plus parler !