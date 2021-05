Ils n’étaient que trois à être au courant. Mehdi Bayat, forcément. Son fidèle bras droit du Sporting, Pierre-Yves Hendrickx. Plus évidemment, le principal intéressé : Edward Still.

Trois hommes pour une info. Et, zéro rumeur. Pas une fois, le nom du jeune Brabançon n’a filtré car le secret a été bien gardé. Hors de question pour Shanghai que l’adjoint de Leko ne file trop vite car il y avait un accord à respecter. Même son frère, Will, n’était pas au courant alors qu’il aurait pu également correspondre au profil recherché. Après Mazzù, le régional de l’étape, Belhocine, le grand frère rassembleur, place donc à Still, le geek bien éduqué.

C’est donc un fameux changement de style pour le Sporting Charleroi. Honnêtement, cette nomination constitue une solide surprise mais elle éveille une belle curiosité.

Edward Still incarne - à 30 ans ! - le futur proche du club carolo. Il symbolise le nouveau virage que souhaitait prendre son administrateur délégué après une saison en mode dégringolade. Avec Still, place à la modernité.

Modernité liée à la jeunesse d’une part. Trentenaire et novice dans ce costume de T1, il n’aura certes rien à perdre mais également tout à prouver. Presque tout à découvrir aussi.