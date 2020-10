Il est l’une des révélations de ce début de saison en Pro League. Titulaire indiscutable au sein de la défense du Sporting, Maxime Busi est en train de se faire un nom dans le milieu du football grâce à sa solidité défensive et ses sprints tranchants vers l’avant. Équilibré sur le terrain, le Belge de 20 ans l’est aussi en dehors des pelouses grâce à son clan. Un groupe de quatre amis qui entourent "La Buse" depuis des années. Il y a l’attaquant du FC Liège Nick Efekia, le joueur du FC Herderen Millen (P1) Praiselord Ngengele, Anisse Brrou qui évolue à Visé (D1 amateurs) et enfin Benjamin Cogo, le seul non-footballeur du groupe.

Avant le match le plus important de la jeune carrière du back droit, ses quatre potes ont accepté de parler de leur "frère" avec qui ils partagent tout, des déceptions aux joies. Comme celle qui pourrait survenir ce jeudi soir en fin de partie…





LEUR RENCONTRE AVEC MAXIME

Nick Efekia : "Nous avions sympathisé lors d’un match en U15 quand il était à Saint-Trond et moi à Visé. J’avais fêté mon anniversaire quelques semaines plus tard, je l’avais invité et notre amitié s’était créée directement. Depuis ce jour-là, on se voit presque tout le temps surtout que nous avons joué ensemble à Saint-Trond."