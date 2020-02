Qui aurait misé, en début de saison, sur une troisième place de Charleroi et une plus que probable qualification en playoffs 1 à cinq journées de la fin de la phase classique ? Peu de gens… Et pourtant l’équipe de Karim Belhocine l’a fait, réalisant la deuxième meilleure saison de l’histoire du Sporting…

(...)