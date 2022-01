L’enfer au paradis. Le résumé est un peu grossier mais traduit l’inquiétude qui a habité Joris Kayembe et sa famille ces deux dernières semaines. Sous le soleil des Maldives, les vacances de l’ailier carolo se sont éternisées contre sa volonté, à cause du Covid, et l’ont privé de la moitié du stage en Turquie.

Son périple pour rejoindre ses équipiers à Belek s’est achevé vendredi soir. Il nous le raconte, un masque FFP2 vissé sur le visage, les yeux encore un peu lourds, mais surtout soulagé d’avoir évité un confinement encore plus long au milieu de l’océan Indien.