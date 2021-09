Malgré un calendrier surchargé et la fatigue des voyages, la majorité des internationaux sont rentrés à Charleroi en pleine confiance.

Une trêve internationale est une période à plusieurs facettes. "Ce sont des moments très importants pour les joueurs, durant lesquels leur talent et leur travail sont reconnus", résume Edward Still. "C’est à la fois positif pour leur carrière, mais aussi pour leur club car lorsqu’ils reviennent, ils donnent un coup d’énergie au groupe. Les échanges et les histoires enrichissent les liens."

Ça, c’est pour la partie positive. Une autre facette concerne la charge physique, non négligeable, dans un calendrier du football devenu délirant pour les joueurs sélectionnés. "On croise chaque fois les doigts pour qu’il n’y ait pas de soucis physiques. Heureusement pour nous, tout le monde est revenu en étant apte."

Charleroi peut souffler avant son déplacement à Gand. Les matchs internationaux aux quatre coins de la planète ont globalement épargné les neuf Zèbres appelés. Mieux, ils leur ont permis, pour la plupart, d’engranger une confiance qu’ils ont ramenée. Et propagée.

Gholizadeh et Nicholson en pleine confiance

Le constat vaut notamment pour Ali Gholizadeh, moyen avec Charleroi avant la trêve mais buteur avec l’Iran - contre l’Irak (3-0). "Ali est revenu avec plus de confiance", assure Still.

(...)