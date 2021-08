Après cinq saisons à Charleroi, Gaëtan Hendrickx (26 ans), à la recherche de temps de jeu, vient de s’engager avec Deinze (D1B). Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Sporting, il a adressé ce mardi un message en guise d’au revoir et de remerciement. "dit Hendrickx.

"Je retiens de Charleroi un club qui grandit d’année en année, un vestiaire extraordinaire et des supporters passionnés qui vivent pour leur équipe. Je me suis toujours donné à 100% sur le terrain pour tenter de rendre ce que le club m’a apporté." Il n’a pas oublié de remercier les employés du Sporting, de la direction aux bénévoles en passant par la web team, le staff sportif et médical, ainsi que les jardiniers.

"Merci à mes équipiers de m’avoir permis de vivre avec le sourire dans les bons comme dans les mauvais moments ; et en particulier à mes deux acolytes du vestiaire, Marco (Ilaimaharitra) et Joris (Kayembe)", poursuit Hendrickx, sur des images qui remontrent ses meilleurs moments à Charleroi.

"Merci à vous, supporters, de m’avoir fait sentir comme à la maison dès ma première année, et de m’avoir soutenu tout au long de mon passage chez vous (…) Cela aura été une fierté de porter vos couleurs. Je reviendrai vous voir car Charleroi restera ma deuxième famille et un chapitre important de ma vie."