"Je suis très frustré. Charleroi a fait ce qu'il fallait ce soir pour l'emporter. C'est une déception dans la course au Top 4. On ne va rien lâcher, on va encore donner le maximum. On a eu la mainmise sur le match après l'égalisation. On aurait pu faire le 2-1 et on le paye cash en contre-attaque. Je ne suis pas un joueur qui se focalise sur son match individuel. Je me bats pour le groupe. On ne doit pointer personne du doigt. Ce n'est pas tombé de notre côté ce soir."

Rémy Descamps: "Nous sommes déçus. Sur le contenu, on y était. L'équipe était concentrée, tant défensivement qu'offensivement. Cela n'a pas tourné pour nous ce soir. Sur le penalty, si j'y vais à deux mains je la sors mais j'ai laissé une main dans l'axe parce que j'ai visionné des vidéos où il tirait souvent au milieu. On a essayé de jouer plus individuellement sur les ailiers mais on perd le fil du match sur l'action du 1-2. Le joueur se retrouve tout seul dans l'axe. On comprend la déception des supporters. On est tous ensemble, on va se battre pour faire tomber la pièce de notre côté."

Karim Belhocine: "La pièce est tombée du mauvais côté. Genk est mieux rentré dans le match mais nous sommes bien revenus, notamment en seconde période. Sur une sortie, ils marquent le deuxième but. C'est dur à avaler. C'est dommage, on était vraiment en train de pousser et on se fait punir. C'est difficile pour mes joueurs, ils sentent qu'il y avait la place pour l'emporter. On doit continuer à se battre. Je ne pense pas aux Playoffs 1, je pense aux matchs qui arrivent. Les Playoffs 1 sont un objectif lointain, on doit faire tourner la pièce de notre côté match par match et on verra où ça nous mène. Je veux me battre pour mes joueurs."

Gerardo Arteaga: "C'était un match difficile. Ce qui compte, c'est le résultat final. J'ai fait un bon match récompensé par la passe décisive, je me suis senti bien durant les nonante minutes. L'équipe a bien travaillé, on vise de grandes choses."

Kristian Thorstvedt: "Ce match était très important pour nous. J'ai enfin marqué, ça faisait longtemps, plus d'un an. Je voulais participer et aider l'équipe. C'était un bon centre d'Arteaga et heureusement j'étais bien placé pour mettre le ballon au fond. Cette victoire est importante pour tout le monde au club. On veut atteindre le Top 4."

John van den Brom: "Cette semaine s'annonce très importante. On devra sauver notre saison, notamment en Coupe jeudi face à Malines. Le soulagement était énorme après la rencontre, pas que pour moi. Les joueurs n'ont pas joué pour sauver ma peau. Tout le monde était très content, la fête était totale dans les vestiaires. Je suis content du produit proposé même si je peux m'estimer heureux car cela n'a pas tout le temps été parfait."