"La première équipe qui marquait allait se qualifier": les réactions après Charleroi-Westerlo Charleroi La Rédaction Les Zèbres sont venus à bout de Westerlo grâce à Teodorczyk. © Belga

Voici les réactions de Dessoleil et Belhocine après la rencontre.



Dorian Dessoleil: "Vu l'état du terrain, l'équipe qui allait marquer le premier but l'emporterait. Il faut retenir la victoire. Le principal, c'est la qualification. On jouait contre une équipe d'une division inférieure, on savait que ça allait être compliqué parce qu'ils allaient tout donner. On a essayé de jouer dans l'impact physique à cause des conditions."



Karim Belhocine: "C'était un match compliqué pour les deux équipes. Aucune des deux formations n'a pu montrer son football ce soir à cause des conditions. Ce but fait du bien, il nous offre la qualification et c'est le plus important. La première équipe qui marquait allait l'emporter. C'était un vrai match de coupe. Je suis content parce que les gars ont beaucoup donné. On s'attendait à des conditions difficiles mais pas à ce point. En fin de match, on a réussi à trouver la profondeur et c'est là qu'on fait la différence."