Les Zèbres ont manqué d’efficacité dans les deux rectangles pendant la préparation.

Les partages contre Ajaccio (L2), Visé (N1) et Courtrai, la victoire arrachée in extremis contre une formation luxembourgeoise et les claques prises à Saint-Étienne et Metz ont effacé des mémoires les succès contre Anderlecht (0-1), Zulte (1-2) et l’Olympic (0-4). Préoccupante, la préparation des Zèbres ? Non, plutôt intéressante.

(...)