C’est jour de rentrée pour les Zèbres, où de nouvelles têtes sont attendues ce week-end. Après une trêve particulièrement longue due à la non-qualification pour les play-off, l’équipe se retrouve ce samedi pour les traditionnels tests physiques. Ils seront effectués en alternance, à Monceau, avec une première partie sur terrain à Marcinelle. Ce sera la première rencontre en chair et en os entre les joueurs et le nouvel entraîneur Edward Still. Il y aura une autre "nouvelle" tête dans le staff puisque, comme écrit dès hier, Frédéric Renotte, déjà passé par le Sporting entre 2013 et 2016, va remplacer Philippe Simonin comme préparateur physique. Tandis que les contours de la collaboration avec Jacques Borlée, comme consultant externe, doivent encore être affinés.