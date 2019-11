Son arrivée au bout du mois d’août ressemblait fort à un pari risqué. En manque de temps de jeu du côté du Club Bruges et au fond du trou mentalement, Kaveh Rezaei faisait son grand retour à Charleroi en toute fin de mercato sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat.

Un retour entouré de plusieurs d’interrogations pour les plus sceptiques. Mais en l’espace de trois mois, l’Iranien a mis tout le monde d’accord. Avec cinq buts inscrits lors des quatre dernières rencontres, dont deux réalisations face à Saint-Trond ce dimanche, le joueur de 27 ans a réussi à remonter la pente et retrouver son niveau d’antan. En prenant son temps et grâce à une mentalité exemplaire. Analyse de ce retour à l’avant-plan avec notre consultant Thomas Chatelle.

